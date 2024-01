Vom Abriss bis zum Richtfest rücken immer wieder Baustellen ins Blickfeld. So wird beim Neujahrsempfang der Stadt dank eines Films sichtbar, was sich in den jüngsten Jahren in Nastätten getan hat. Feste, Geschäftseröffnungen, Kitas, der Bauhof oder ein Insektenhotel fehlen nicht in der bewegten Rückschau.