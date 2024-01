Vor 700 Jahren wurden Bad Ems die Stadtrechte verliehen – ein großes Datum, an das Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU) in seiner Ansprache beim Neujahrsempfang erinnerte. Zusammen mit den städtischen Beigeordneten wurden Menschen geehrt, die etwas Besonderes geleistet haben – und die allesamt von der Ehrung überrascht wurden. Oliver Krügel kündigte an, dass er sich bei der Kommunalwahl um eine weitere Amtszeit bewerben wird.