Plus VG Loreley/Weisel Neujahrsempfang an der Loreley: Demokratie braucht Menschen, die mitmachen Die beste Nachricht des Abends kam zweifellos von Staatssekretärin Simone Schneider, die als Gast zum Neujahrsempfang der Verbandsgemeinde (VG) Loreley nach Weisel gekommen war. In der Tasche hatte sie einen Förderbescheid über die stolze Summe von 325.800 Euro für den Ausbau des Loreleyplateaus. „Damit ist die Finanzierung der letzten Loreley-Ausbauarbeiten gesichert“, freute sich Mike Weiland. Von Karin Kring

Zuvor begrüßte Weiland die Gäste des Abends: Männer und Frauen aus der VG, die sich ehrenamtlich in vielen Bereichen für andere engagieren. Seine Rede war gut, und sie war ein Versuch. Aber so mancher zeigte sich ein wenig verwundert über das, was Weiland sagte. Ein wenig zu viele Phrasen, Worthülsen ...