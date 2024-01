Plus Bad Ems Neues Programm liegt vor: Bad Emser Kabarett feiert sein Silberjubiläum Auf stolze 25 Jahre kann das Casa Blanca in diesem Jahr zurückblicken. Eine Zeit, in der zahlreiche Gäste ihre Lachmuskeln strapaziert haben – nicht bei platten Kalauern, sondern immer bei Veranstaltungen mit viel Wortwitz und feinem, manchmal hintergründigem Humor. Von Andreas Galonska

„Unsere Termine für 2024 stehen fest“, hebt die Präsidentin Elfi Jörnhs hervor. Den Beginn im Jubiläumsjahr macht Thomas C. Breuer, der am Samstag, 16. März, um 20 Uhr zu Gast im Kultorium in der Römerstraße 40 sein wird. Thomas C. Breuer ist Schriftsteller und Kabarettist gleichermaßen. Eigentlich hat er sich ...