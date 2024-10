Plus VG Diez Neues Löschfahrzeug für die VG Diez Von Till Kronsfoth i Symbolbild, Blaulicht Foto: Daniel Karmann/dpa In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Verbandsgemeinderat Diez die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges mit Wassertank (TSF-W) mit Kosten in Höhe von rund 124.000 Euro. Für das Jahr 2024 ist im aktuellen Fahrzeugkonzept der Feuerwehr die Beschaffung eines Kleinlöschfahrzeuges (KLF) für die Einheit Horhausen vorgesehen. Lesezeit: 1 Minute

Da die heutigen Fahrzeuge größere Abmessungen haben, würde das Neufahrzeug jedoch nicht in die Fahrzeughalle in Horhausen passen. Bevor über einen Neubau oder eine Erweiterung des Gerätehauses entschieden wird, soll zunächst ein Bedarfsplan erstellt werden. Das bisherige Fahrzeug kann so lange noch weitergenutzt werden. Anschaffung für 2025 vorverlegt Die Wehrleitung schlug daher ...