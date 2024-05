Plus Bremberg

Neuen Heimat- und Kulturverein gegründet: Für Bremberg ergreifen junge Leute Initiative

Von Uschi Weidner

i Diese jungen Leute bereichern in Bremberg das Dorfleben (von links): Marlene Perabo, Manuel Riedl, Martin Börner, Daniel Gemmer und Mark Beck. Aileen Beck fehlt. Foto: Uschi Weidner

Junge Leute haben in Bremberg einen Heimat- und Kulturverein gegründet. Schon geraume Zeit hatten sie Plätze in ihrer Gemeinde im Blick, an denen Handlungsbedarf besteht. Ein großer Spielturm sollte auf dem Kinderspielplatz installiert werden. Das Gerät war angeschafft, aber die Kosten für den Aufbau überstiegen den dafür vorgesehenen Etat der Gemeinde und standen in keinem Verhältnis zu dem angeschafften Gerät.