Plus Kaub Neue Strategien in Kauber Rheinhängen: Junge Winzer planen die Zukunft des Weinbaus Bei Kai und Kristina Heilemann tanzen die Weine Ballett. Gefühl, Inspiration und Ausdruck vermitteln sie schon auf den künstlerisch gestalteten Etiketten. Erste Schritte übte das junge Paar in den vergangenen Jahren, jetzt übernehmen sie das bekannte Weingut Hillesheim samt Destillation in Kaub. Von Michael Stoll

Naturweine, biologische Vielfalt und Naturschutz im Wingert, das ist ihnen ebenso wichtig wie die Bewahrung der Weinbautradition in Kaub, dessen Lagen zu den besten am Mittelrhein zählen. Und da sich die Buga 2029 ebenfalls Themen wie Biodiversität und Klimawandel annehmen will, möchten Heilemanns mit ihrer Profession zum Gelingen beitragen. Die Idee ...