Neue Schiedsperson für Bezirk Nassau: Bei Streit unter Nachbarn hilft nun Frank Pfeifer

Von Thorsten Kunz

i Ralf Hartenfels (2. von links) trat auf eigenen Wunsch als Schiedsperson zurück. Für ihn rückt sein bisheriger Stellvertreter Frank Pfeifer (Mitte) nach. Renate Weigel (2. von rechts) ist nun von Amtsgerichtsdirektor Dennis Graf (rechts) zur Stellvertreterin Pfeifers ernannt worden. Für das ehrenamtliche Engagement dankte Nassaus VG-Bürgermeister Uwe Bruchhäuser (links). Mit dabei waren auch die Geschäftsleiterin des Amtsgerichts Silvia Branz (hinten, rechts) und ihr für die Sachbearbeitung Schiedspersonen zuständiger Stellvertreter Norbert Baldus (hinten, links). Foto: Thorsten Kunz

Mit einem kleinen Festakt wurde Frank Pfeifer (62) aus Schweighausen am Amtsgericht in Diez in sein neues Amt als Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk Nassau eingeführt.