Kamp-Bornhofen

Kamp-Bornhofen – Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

Am Dienstagnachmittag, den 06.08.2024, befuhr ein Pkw aus Estland die B42/Rheinuferstraße i. in Kamp-Bornhofen von Rüdesheim kommend in Fahrtrichtung Koblenz.