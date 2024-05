Plus Balduinstein

Neubau der Lahnbrücke in Balduinstein beginnt im Juli: Es wird Vollsperrungen geben

i Direkt neben der bestehenden Lahnbrücke in Balduinstein lahnaufwärts soll die neue Brücke entstehen. Um die Behinderungen für den Straßen- und Radverkehr so gering wie möglich zu gestalten, sollen Vollsperrungen auf das Notwendigste reduziert werden. Foto: Hans Georg Egenolf

Ab Anfang Juli sollen die Bauarbeiten zum Neubau der Lahnbrücke an der K 25 in Balduinstein beginnen, kündigte nun der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez in einer Pressemitteilung an. Geplant ist, den Neubau wenige Meter lahnaufwärts parallel zur alten Brücke zu errichten.