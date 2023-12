Plus Bad Ems Neu Idee für Bad Ems: Spezieller Markt am Kaiserdenkmal geplant In der jüngsten Sitzung des Bad Emser Stadtrats wurde ein neues Vorhaben präsentiert. Dabei geht es um einen Markt mit einem Angebot, das von den regelmäßigen Angeboten auf der Wipsch abweicht. Von Andreas Galonska

Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU) stellte die Idee im Stadtrat vor. „Wir wollen rund um den Kaiser etwas Leben in die Bude bringen“, kündigte er an. Am Kaiserdenkmal soll künftig ein Spezialmarkt veranstaltet werden. „Dabei geht es um ein Angebot mit hochwertigen Waren“, erklärte Oliver Krügel. Es soll also keine Doppelung ...