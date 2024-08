Plus Nentershausen/Diez

Nentershausener Schulleiter: „Wir leben den inklusiven Ansatz“

i Die Freiherr-vom-Stein-Schule in Nenterhausen Foto: Anne Hilfrich-Hahn

Inklusion ist in aller Munde. Im weitest gefassten Sinne steht der Begriff für den Anspruch, jedem Menschen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Sehr viel konkreter wird es, wenn es um die bestmögliche Ausgestaltung dieser Teilhabe in ganz bestimmten Lebensbereichen geht, zum Beispiel in der Schule.