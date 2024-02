Nastätter Narren legen los: NCC feiert ausgelassen Fastnacht im Saal

Nun war es wieder so weit: Der Nastätter Carneval Club (NCC) lud alle Narren aus nah und fern ein, um gemeinsam Fassenacht zu feiern, und der Ruf wurde gehört. Denn das Bürgerhaus war ausverkauft und das Publikum in bester Stimmung, teilt der Verein mit.

Nach der Begrüßung der Gäste durch Sitzungspräsident Tobias Behnke (links) ging es Schlag auf Schlag mit tollen Beiträgen der NCC-Aktiven auf der Bühne zu. Foto: Marco Ludwig

Nach einer Woche des Aufbaus und Vorbereitens seitens der Vereinsmitglieder fand zunächst der Blaufärberempfang im Thekenvorraum des prachtvoll geschmückten Bürgerhauses statt. Präsidentin Pauline Sauerwein, Vize- und Sitzungspräsident Tobias Behnke sowie die beiden Bienenhoheiten Emily I. und ihre Prinzessin Viktoria begrüßten die Gäste. Pauline Sauerwein erklärte, dass es in diesem Jahr keinen neuen „lustigen Blaufärber“ gebe, da diese Auszeichnung nur zu besonderen Anlässen vergeben werde. Somit könne sich der „amtierende“ Blaufärber und Verbandsgemeindebürgermeister Jens Güllering, der sich unter den Gästen befand, „noch etwas länger in seinem Ruhm sonnen“.

Nach der Begrüßung der geladenen Gäste der verschiedenen Institutionen, unter denen sich Landrat Jörg Dennighoff, MdB Tanja Machalet, MdL Matthias Lammert, MdL Manuel Liguori, MdL Lisa-Marie Jeckel, Alexander Bayer als Vorsitzender des Gewerbevereins sowie Georg Peiter und Norbert Hissnauer befanden, wurden der Vereinsorden verliehen und die Stadtschelle durch Bürgermeister Marco Ludwig an Sitzungspräsident Tobias Behnke übergeben. Im Gegenzug überreichte Pauline Sauerwein eine Narrenkappe an Marco Ludwig, welche dieser stolz aufzog.

19 tolle Programmpunkte

Der Saal füllte sich schnell, und die Gäste fühlten sich an den bewirteten Tischen sichtlich wohl, als um 20.11 Uhr der Startschuss zur Sitzung gegeben wurde. Insgesamt 19 Programmpunkte konnte Sitzungspräsident Tobias Behnke verzeichnen. Nachdem er mit seinem Elferrat, den „Nastätter Partyfegern“, in den Saal einmarschiert war und auch Pauline Sauerwein und die Hoheiten, begleitet von den drei Nastätter Garden Dance Bees, Accento und Carisma, die Gäste begrüßt hatten, ging es Schlag auf Schlag weiter mit tollen Beiträgen der NCC-Aktiven, aber auch mit tollen Beiträgen aus den umliegenden Dörfern der Verbandsgemeinde und darüber hinaus.

Gabi Bindczek sorgte als „Es Lisbeth“ für jede Menge Lacher. Foto: Marco Ludwig

„Jugend in die Bütt“ präsentierte einen humorvollen Sketch, in dem der Weihnachtsmann von der Polizei verhört wurde. Werner Sorg als „Der Bote vom Stadtrat“ übertraf sich selbst als LBM-Mitarbeiter, Gabi Bindczek brachte in ihrer Rolle als „Es Lisbeth“ den Saal zum Beben, und das „Damenquintett“ unter Leitung von Hermann-Josef Hissnauer sang darüber, wie schön es wäre, einen Mann über Amazon bestellen zu können. Es wurde am Ende des Auftritts sogar mit einer solchen Lieferung belohnt.

Swen Hannig legte eine unglaubliche Stand-up-Comedy-Einlage auf die Bühne, Benjamin Graf sprach und sang sich als evangelischer Pfarrer aus Lahnstein in die Herzen des Publikums, und aus Lierschied konnte der NCC mit Andreas Stutzmann eine feste Größe in der Bütt begrüßen. Alle Rede- und Gesangsbeiträge fesselten das Publikum. Denn es herrschte bei allen Beiträgen eine gespannte und zugewandte Atmosphäre, wie Pauline Sauerwein im späteren Verlauf des Abends lobend erwähnte.

Mitreißende Tänze geboten

Natürlich dürfen auch Tanzbeiträge auf einer Sitzung des NCC nicht fehlen. Die drei NCC-Garden Dance Bees, Accento und Carisma gaben in neuer Konstellation ihr Debüt in Nastätten und lieferten tolle Tänze mit viel Präzision und Spaß. Unterstützung kam aus Kamp-Bornhofen durch die Showtanzgruppe Silver Sparks, die zum Thema „James Bond – 007“ ein wahres Spektakel auf die Bühne brachte.

Aus Esslingen angereist kam Tanzmariechen Margarete Schmidt, welches im Alleingang unter tosendem Applaus die ganze Bühne ausnutzte. Last, but not least konnte der Verein die Neuauflage der früheren Tanzgruppe Nachtschicht auf der Bühne begrüßen. Die „KdN – Kinder der Nachtschicht“ heizten dem Publikum zum Schluss richtig ein, bevor es ins Finale mit dem „Mainzer Hofsänger“ Stephan Kratz ging.

Die gesamte Sitzung wurde unter der Regie von Stephan Kratz und Wolfgang Bohner sowie an der Technik von Sven Kratz hervorragend unterstützt und musikalisch von 2Discover, bestehend aus Juchi und Benni, mit Livemusik begleitet, die zu Schunkelrunden und zur After-Sitzungs-Party einlud. red