Große Projekte vor der Brust – so fasste Jens Güllering, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten, den geplanten Haushalt fürs kommende Jahr zusammen, über den der Verbandsgemeinderat kürzlich entschied. Denn auf dem Zettel stehen Investitionen in Höhe von 7,5 Millionen Euro, die mit Krediten in Höhe von 5,1 Millionen einhergehen müssen.