Plus Limburg-Dietkirchen Nach Überflutungen in Limburg: Was kann die Stadt gegen Starkregen machen? Von Stefan Dickmann i Blick aus dem Obergeschoss eines Wohnhauses in Dietkirchen auf einen durch die Schlammlawine überfluteten Garten am Ortsrand. Foto: S. Gotthardt Dass es starken Regen gibt, wissen alle Menschen schon sehr lange. Was Starkregen dagegen ist, wissen nur die, die es schon selbst erlebt haben, so wie vor Kurzem in Dietkirchen. Lesezeit: 3 Minuten

Straßen standen knietief unter Wasser, Gärten wurden überschwemmt, Keller überflutet. Eine Schlammlawine wälzte sich an gleich zwei Tagen am nördlichen Ortsrand von den höher gelegenen Feldern in Richtung Wohnbebauung. Die Anwohner erwarten nun Lösungen von der Stadt, damit so etwas gar nicht mehr oder zumindest nicht ganz so schlimm vorkommt. In ...