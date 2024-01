Plus Balduinstein Nach Starkregen und Schlammlawine im September: 6000 Euro für Balduinstein Mit 6000 Euro unterstützen die Nassauische Sparkasse (Naspa) und die Naspa-Stiftung die Ortsgemeinde Balduinstein bei der Bewältigung der Folgen des Unwetters vom vergangenen September.

Damals waren infolge von Starkregen zwei Hänge abgerutscht. Das Wasser eines Baches stieg dadurch so hoch an, dass es Straßen überflutete und in Häuser eindrang. Mit dem Geld soll Bedürftigen geholfen werden, und es sollen Matschschippen angeschafft und die Ausrüstung der Feuerwehr aufgestockt werden. Bürgermeisterin Marie-Theres Schmidt, Wehrführer Markus Stock ...