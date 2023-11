Nach dem Brand in Berndroth: Der Schock sitzt tief, doch das Vereinsleben läuft wieder an

Der Schock und das Entsetzen über den verheerenden Brand im Dorfgemeinschaftshaus mit Feuerwehrgerätehaus in Berndroth sitzen tief. „Das Feuer und das Ausmaß hat uns alle zutiefst betroffen“, richtet sich Ortsbürgermeister Rainer Mohr an seine Mitbürger.

Bei dem Brand in Berndroth wurde das Dorfgemeinschaftshaus stark beschädigt. Foto: Marie-Luise Groß, Feuerwehr Stadt Katzenelnbogen/Marie Luise Groß Feuerwehr Katzenelnbogen

Zurzeit dauerten die Ermittlungen durch die Kripo Montabaur an. „Die gehen in alle Richtungen. Bis die Ermittlungen abgeschlossen sind, bleibt das Gebäude durch die Kripo versiegelt; es gibt ein Betretungsverbot“, betont Rainer Mohr.

Ortsvereine und Gemeinderat hätten einen gemeinsamen Plan erarbeitet, um das Vereinsleben in Berndroth zu erhalten: „Der FC Linde hat weiterhin seine Trainingsstunden und Spielbetrieb am Sportplatz mit Vereinsheim. Der SSV Berndroth absolviert seine Übungsstunden in der Gemeindehalle in Rettert. Für den MGV Berndroth besteht die Möglichkeit, sich zu seinen Chorstunden in den Nachbargemeinden Rettert, Oberfischbach oder in Katzenelnbogen zu treffen. Näheres wird noch bekannt gegeben“, berichtet der Ortsbürgermeister über erste Planungen, das Dorf- und Vereinsleben auch ohne Dorfgemeinschaftshaus aufrechtzuerhalten.

Besonders erwähnt er: „Die Feuerwehr Berndroth erhält einen Standort durch die VG-Verwaltung Aar-Einrich, damit die Sicherheit in Berndroth gewährleistet bleibt.“ Die Gemeindeverwaltung stehe für weitere Anregungen, Fragen oder Informationen durch die Bürger gern zur Verfügung. red