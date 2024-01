Seit mehr als drei Monaten sitzen 29 Männer und Frauen in der Siegener Straße im Kalten. Die Heizung wurde abgestellt, weil der Eigentümer die dafür fälligen Beträge nicht an den Energieversorger bezahlt hat. Inzwischen ist es äußerst ungemütlich in dem Haus, das Kreisbauamt wurde eingeschaltet, und auch die Stadt Hadamar will helfen. Doch die Lage ist „sehr schwierig“, sagt Bürgermeister Michael Ruoff (CDU).