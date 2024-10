Plus Limburg Möglichkeiten zum Kamphaus-Abschied: Was die Tage bis zur Beisetzung des Limburger Altbischofs geplant ist Von Andreas Egenolf i Der Limburger Dom. Foto: Thomas Frey/picture alliance/dpa Nach dem Tod des emeritierten Limburger Bischofs Franz Kamphaus, der 25 Jahre von 1982 bis 2007 den Gläubigen des Bistums vorstand, ist die Anteilnahme riesengroß. Der 92-Jährige war am Montagmorgen gegen 5.45 Uhr an seinem Altersruhesitz im St. Vincenzstift in Aulhausen verstorben. Das Bistum Limburg will den vielen Gläubigen und Menschen, die um den beliebten und geschätzten früheren Bischof nun trauern, die Möglichkeit geben, sich auf vielfältige Art und Weise von ihm zu verabschieden. Lesezeit: 2 Minuten

Unter bischof-kamphaus.de hat das Bistum Limburg eine Trauerseite im Internet eingerichtet, auf der unter anderem ein digitales Kondolenzbuch und ein Rückblick in Fotos auf die Amtszeit von Franz Kamphaus zu finden sind. „Wir werden am Samstag am Allerseelentag seinen Leichnam in der Stadtkirche in Limburg empfangen. Dort wird er dann aufgebahrt“, ...