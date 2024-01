Mit individueller Beratung dem Onlinehandel entgegenwirken

„Wer eine Beratung wünscht, der bekommt sie auch. Natürlich können die Kunden bei uns auch in aller Ruhe stöbern, doch ist der Service und die individuelle Beratung bei uns das Wichtigste“, betont Inhaberin Monika Euteneuer. Mit diesem Service wirken die Mitarbeiter mit Erfolg dem Onlinehandel entgegen.

Dem Internet ganz verschließen will sich das Fachgeschäft jedoch nicht. So ist die Firma Euteneuer auf Social-Media-Kanälen vertreten und präsentiert das Sortiment auf ihrer Homepage. Auf Wunsch schicken die Mitarbeiter den Kunden auch Artikel zu. up