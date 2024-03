Plus Limburg Mit Geld vom Land Hessen: Rund um Karstadt in Limburg wird neu gepflastert Von Stefan Dickmann i Das alte Pflaster vor Karstadt in Limburg auf dem Gehweg an der Diezer Straße soll mit finanzieller Unterstützung des Landes Hessen ausgetauscht werden. Im Hintergrund ist die Schiede-Kreuzung zu sehen. Foto: Stefan Dickmann Zur Aufwertung der Flächen rund um das Karstadt-Gebäude in Limburg stellt das Land Hessen der Stadt insgesamt 625.000 Euro zur Verfügung; das entspricht einer Förderquote von 80 Prozent, die restlichen Kosten muss die Stadt tragen. Lesezeit: 3 Minuten

Ein großer Teil der Gesamtsumme soll in neue Pflastersteine investiert werden, was die FDP aufregt, die Grünen irritiert, aber die Große Koalition zufriedenstellt, weil damit Arbeiten finanziert werden, die ohnehin eines Tages angestanden und von der Stadt allein hätten finanziert werden müssen. Neu gepflastert werden soll der breite Gehweg an der ...