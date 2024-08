Rhein-Lahn-Kreis

Mehr als 4.200 Haushalte betroffen: Stromausfall in mehreren Orten im Rhein-Lahn-Kreis

i Foto: Moritz Frankenberg/picture alliance/dpa/Symbolfoto

In Teilen von Lahnstein und in umliegenden Gemeinden ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu flächendeckenden Stromausfällen gekommen.