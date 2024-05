Martina Schrage möchte Ortsbürgermeisterin in Allendorf werden: „Die Dorfentwicklung voranbringen“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zur Person

Mein Name ist Martina Schrage, ich bin 54 Jahre alt, verheiratet und habe zwei erwachsene Söhne. Ich lebe seit meinem vierten Lebensjahr in Allendorf, mit Beginn meiner Ausbildung zur Chemielaborantin zog ich für einige Jahre nach Wiesbaden bevor ich 1996 wieder ganz nach Allendorf zurückkehrte. Nach mehr als 25 Jahren in Forschung und Qualitätsmanagement in der chemischen Industrie habe ich mich vor sieben Jahren beruflich neu orientiert und arbeite inzwischen in der Kreisverwaltung in Bad Ems. Ich schätze das Leben hier auf dem Land, auch wenn wir in vielen Dingen nicht mit den Vorteilen des städtischen Lebens mithalten können, sind das Miteinander und die Natur in unserer Region einfach unschlagbar. Als Übungsleiterin engagiere ich mich in unserem Sportverein und war mehrere Jahre stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins der Bücherei für den Einrich. Seit 2019 organisiere ich mit vier weiteren Allendorfern den Dorftreff für ALLEndorf, inzwischen findet er regelmäßig einmal im Quartal statt und hat einen festen Besucherkreis.

Politischer Werdegang

Bereits in meiner Schulzeit engagierte ich mich als Klassensprecherin. Dieses Engagement setzte ich auch in meinem Berufsleben fort: erst in der Jugend- und Auszubildendenvertretung, später auch als Betriebsrätin und Mitglied im Aufsichtsrat. 2001 trat ich in die SPD ein. Es ist meine Überzeugung, dass unsere Demokratie nur funktioniert, wenn wir uns an ihr aktiv beteiligen. Dazu gehört für mich auch das Engagement in einer politischen Partei, die Sozialdemokratie steht für mich für meine gesellschaftlichen Ideale: Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Im Gemeinderat Allendorf bin ich seit zehn Jahren aktiv, seit 2019 auch als Beigeordnete der Ortsgemeinde.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeisterin

In den vergangenen fünf Jahren haben wir als Gemeinderat mit dem „Dorftreff für ALLEndorfer“ eine Möglichkeit zum zwanglosen Zusammensein ins Leben gerufen. Dies möchten wir weiter fördern und ausbauen, damit wir noch mehr Allendorfer erreichen, zum Beispiel mit einem Feierabendtreff in der warmen Jahreszeit, Organisation von Spieleabenden und einem Familien-Vereinsabend und vielem mehr. Weiter haben wir als Gemeinderat die Voraussetzungen für das neue Baugebiet geschaffen, jetzt gilt es die Umsetzung zu planen. Mit dem Kauf und der Verpachtung des Dorfkrugs hat der Gemeinderat die letzte Allendorfer Gaststätte erhalten. Das Dorfgemeinschaftshaus ist eine wichtige Begegnungsstätte für Vereine und auch private Feiern. Hier beabsichtigen wir nachhaltig zu investieren. Die Spielplätze, Pflanzbeete und Begegnungsplätze im Ort möchten wir gemeinsam mit den Allendorfern verschönern. Die Sanierung der Hauptstraße ist dringend notwendig, die Verhandlungen über die Kreisstraßen stehen an. Bei regelmäßigen Dorfrundgängen schauen sich die Mitglieder des Gemeinderates gemeinsam mit Euch/Ihnen in und um Allendorf um und diskutieren vor Ort, was ansteht. Schön, wenn dann nicht nur gesagt wird, was zu tun ist, sondern auch wie wir es gemeinsam angehen können. Damit alle besser über die anstehenden und getroffenen Entscheidungen im Gemeinderat Bescheid wissen, möchten wir zukünftig alle Einladungen und Protokolle auch in einem elektronischen Ratsinfosystem veröffentlichen.

Ecken und Kanten

Meine Stärke ist, dass ich Verständnis und Einfühlungsvermögen für Menschen habe. Aber klar mit der Erwartung verbunden, dass in einer Gemeinschaft jeder Verantwortung trägt und nicht nur das „Ich“ zählt.

Politisches Motto

„Machen statt Meckern“. Wir haben es selbst in der Hand Dinge zu verändern, wer immer nur fordert, ohne sich selbst einzubringen, erreicht nichts!

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.