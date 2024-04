Marco Vogt möchte Ortsbürgermeister in Charlottenberg bleiben: „Wichtig, dass Gemeinde eigenständig handeln kann.“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Marco Vogt, ich bin 47 Jahre alt und von Beruf Bilanzbuchhalter. In meiner Freizeit begleite ich seit 2009 das Amt des Ortsbürgermeisters und bin seit 2017 aktiver Feuerwehrmann in unserer Gemeinde. Wenn dann noch Zeit ist, gehe ich gerne zum Tischtennis oder fahre Rad und schaue meinen vier mittlerweile erwachsenen Kindern bei Ihren Hobbys Fußball, Faustball und Showtanz zu.

Mein politischer Werdegang

1999 – 2009 Gemeinderat Charlottenberg. Seit 2009 Ortsbürgermeister von Charlottenberg. Seit 2023 Mitglied der FWG Verbandsgemeinde Diez mit dem Ziel eines Mandates im Verbandsgemeinderat Diez.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Ziel ist weiterhin eine sinnvolle Politik in der Gemeinde. Das bedeutet Charlottenberg für die Zukunft gut auszustatten, was natürlich auch bedeutet, bei dem oder der ein oder anderen „anzuecken“. Etwas, was Gott sei Dank zu einer Demokratie dazugehört. Wichtig ist, dass eine Gemeinde, egal wie klein sie ist, eigenständig handeln kann. Vorausgesetzt es gibt Bürgerinnen und Bürger, die bei diesem Schritt vorangehen bzw. sich engagieren.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Veränderungen sind bei Unzufriedenheit notwendig. Von daher soll es einen regen Austausch geben. Nach 25 Jahren denkt die Gemeinde wieder über den Ausweis eines neuen Baugebietes nach. Ein Dorfplatz könnte von Vorteil für zwangloses Beisammensitzen sein.

Das sind meine Ecken und Kanten

Am Zeitmanagement

Das ist mein politisches Motto

Früher an später denken!

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.