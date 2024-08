Plus Braubach

Macher sind zufrieden: Rund 4000 Besucher bei den Burgspielen

i Das Ensemble der Burgspiele mit Intendant Friedhelm Hahn (Mitte) Foto: Verein zur Kulturpflege

22 Aufführungen von Anfang Juni bis Ende Juli, rund 4000 Besucher und dank der Eintrittsgelder und Sponsoren am Ende sogar ein kleines Plus in der Kasse – die Macher der zweiten Braubacher Burgspiele ziehen zufrieden Bilanz des Kulturspektakels, das hauptsächlich im charaktervollen Innenhof der Philippsburg stattfand.