Katzenelnbogen

Löscharbeiten in Katzenelnbogen: Feuerwehr über 16 Stunden im Einsatz – Rauchentwicklung am Abend

i In der Nacht von Montag auf Dienstag brach ein Brand in einem Wohnhaus aus. Foto: Johannes Mack

Der Brand in einem leer stehenden Wohnhaus in der Aarstraße (B 274) in Katzenelnbogen hatte in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr- und Rettungskräften geführt (wir berichteten). „Der Einsatz konnte am Dienstagabend nach 16 Stunden gegen 19 Uhr beendet werden“, sagte nun der Wehrleiter der Feuerwehren der VG Aar-Einrich, Johannes Mack.