Die Diezer CDU hat ihre Liste für die Stadtratswahl 2024 aufgestellt und will im künftigen Stadtrat wieder deutlich an Sitzen zulegen. Angeführt wird die Liste von dem aktuellen und wohl auch künftigen Fraktionsvorsitzenden Axel Fickeis, der seit vielen Jahren mit Themen und Herausforderungen der Diezer Stadtpolitik vertraut sei, teilen die Christdemokraten in ihrer Pressemeldung mit.