Das Limburger Traditionslokal Weinhaus Schultes an der Plötze in der Altstadt tritt am Mittwoch, 10. Januar, 17.55 Uhr, in der Fernsehserie „Mein Lokal – Dein Lokal“ des Privatsenders Kabel 1 in einem Wettstreit gegen vier weitere Gaststätten aus der heimischen Region an. Profikoch Mike Süssen stellt in der Serie in dieser Woche fünf gastronomische Betriebe aus Limburg, Neuwied, Wirges, Winningen und Herschbach vor.