Plus Limburg Limburger Thing präsentiert Programm: Barrelhouse Jazzband eröffnet Saison 2024 Dass die Barrelhouse Jazzband stets zum Start einer neuen Spielzeit auf der Kleinkunstbühne Thing auftritt, ist schon lange zur Tradition geworden. Sie waren die Ersten, die 1979 – damals noch im Stadtteil Staffel – aufgetreten sind. Nur zwei pandemiebedingte Ausfälle konnten sie an weiteren Gastspielen hindern.

Energie, Spielfreude, Begeisterung: Das Publikum spüre es sofort, auch im 71. Jahr der Band, heißt es in einer Vorankündigung der Veranstalter. Unter dem Motto „Feel the Spirit!“ startet die Barrelhouse Jazzband in ihre Konzertsaison 2024/2025 auf der Kleinkunstbühne Thing (Clubebene Stadthalle Limburg) am Sonntag, 14. Januar, um 18 Uhr. Es erwartet ...