Plus Limburg Limburger Sicherheitsberaterin der Polizei: So kann man sich effektiv gegen Einbrecher wappnen Ortstermin mit Polizeihauptkommissarin Mariana Wüst, ein Einfamilienhaus inmitten eines Wohngebietes in einem Limburger Stadtteil. Die Bewohner, ein älteres Ehepaar, wollen aus Sicherheitsgründen anonym bleiben. Sie fühlen sich nicht mehr sicher, erzählt das Ehepaar der Polizistin, die sich bei der Polizeidirektion Limburg um Sicherheitsfragen von Bürgern kümmert und daher auch Beratungen bei ihnen zu Hause anbietet. Von Rolf Goeckel

Das Haus, in dem sich Mariana Wüst an diesem Mittwochvormittag umschaut, ist schon deutlich in die Jahre gekommen und entspricht bei Weitem nicht modernen Sicherheitsstandards. Das ist auch dem Hausherrn bewusst. „Hier gibt es 20 Möglichkeiten reinzukommen“, schildert er der Polizeibeamtin. „Da gibt es so viele Löcher zu stopfen.“ Und ...