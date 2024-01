Plus Limburg/Heiligenroth Limburger Partysänger räumt ab: Ikke Hüftgold ist die Nummer eins in Deutschland Um den Jahreswechsel wurde es noch einmal turbulent für Matthias Distel. Von Mathias Geiß

Der Limburger, den man vor allem als den Partysänger Ikke Hüftgold kennt und dessen Firmensitz in Heiligenroth liegt, hatte nach seinem Abstecher ins „Ally Pally“ in London zur Dart-Weltmeisterschaft noch Auftritte in der Schweiz und Österreich in seinem Terminkalender. Jetzt wird es ruhiger: Beim nächsten Trip ist jedoch erst einmal ...