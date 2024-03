Limburger Altstadtfest: Bürgermeister in der Kritik

Die Martin Horne Veranstaltungsorganisation mit Sitz in Siegen wird nicht nur das nächste Altstadtfest in Limburg von Freitag, 28. Juni, bis Sonntag, 30. Juni, organisieren, sondern auch in den folgenden vier Jahren.

Das Konzept sieht „fünf Aktions-Spots“ auf den Plätzen Kornmarkt, Plötze, Bischofsplatz, Domplateau und „In der Erbach“ vor mit drei Bühnen auf Kornmarkt, Bischofsplatz und „In der Erbach“ mit Livemusik unterschiedlicher Musikstile von Schlager bis Rock, wobei es sich „möglichst“ um lokale Bands und Musiker handeln soll. Auf der Plötze sollen DJs für Musik sorgen, wesentlich ruhiger soll es auf dem Domplateau zugehen mit einem „Chill-out-Park“. Livemusik auf allen Bühnen soll es am Freitag und am Samstag, jeweils von 19 Uhr bis Mitternacht und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr geben. Dazu kommt ein Tagesprogramm mit Tanzgruppen, Sportvorführungen, Chören und mehr am Samstag von 14 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Die Gastronomen in der Altstadt sollen in das Fest eingebunden werden. Wie Johannes Laubach, Sprecher der Stadt, auf Anfrage mitteilt, will Horne das Fest mit einem Bechersystem ausrichten: „Besucher kaufen einen Becher aus Hartplastik und können den immer wieder beim nächsten Getränk ,eintauschen‘ und am Ende mit nach Hause nehmen. Das vermeidet Müll und dient auch der Sicherheit: kein Glasbruch und Scherben.“ dick