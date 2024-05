Limburg lädt zum Brückenfest ein: Programm für die ganze Familie

Das Brückenfest, ein Fest für die ganze Familie mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm bis in die späten Abendstunden, findet am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juni, zum zweiten Mal statt. Bereits im vergangenen Jahr hatten zahlreiche Bürger die Premiere des Limburger Brückenfestes auf der alten Lahnbrücke besucht. Bei bestem Wetter fand die Veranstaltung großen Anklang. Das teilt die Stadt Limburg mit.

Das Limburger Brückenfest ging aus der Sanierung der alten Lahnbrücke hervor, die im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde. Das Fest war so gut besucht, dass es in diesem Jahr erneut stattfindet.

Das Limburger Brückenfest ging aus der Sanierung der alten Lahnbrücke hervor, die im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde. Das Fest war so gut besucht, dass es in diesem Jahr erneut stattfindet. Foto: Stadt Limburg/Stefanie Kesper-Süß

Anzeige

„Dass die alte Lahnbrücke nicht nur von Fahrzeugen genutzt wird, sondern sich nun ein Fest für alle Bürger darauf und rund um die Brücke etabliert hat, ist fantastisch“, sagt Marius Hahn, Bürgermeister der Stadt Limburg. Besonders begeistere ihn die Unterstützung zahlreicher Anrainer, Vereine und Unternehmen, die das Fest erst in diesem Ausmaß ermöglichen. Um 13.30 Uhr ist es so weit, das Brückenfest wird auf der Hauptbühne mit einer Vorstellung von Pinocchio '90 eröffnet. Das abwechslungsreiche Kinderprogramm mit Hüpfburg und vielen Spielmöglichkeiten wird auf der Schleuseninsel um eine Bühne ergänzt, auf der ein kindgerechtes Programm gezeigt wird. Hinzugekommen sind außerdem ein Bungee-Trampolin sowie ein Popcorn- und ein Churros-Stand.

Neben Livemusik von Bands wie Sway und den Funky Freds am Samstag sowie Wakkamole und Whynot am Sonntag wird es an beiden Tagen auch wieder ein Entenrennen (Schleusendamm) auf der Lahn mit vielen Preisen geben. Die Tickets können beim Rauchclub für 5 Euro erworben werden. Ein Teil der Erlöse kommt dem Rauchclub und der Feuerwehr zugute, die das Entenrennen mit zahlreichen helfenden Händen unterstützen.

Kunsthandwerkermarkt und Gaukler

Die Preise für das Entenrennen werden von Limburger Unternehmen gestiftet. Unter anderem gibt es ein Abenteuerwochenende mit zwei Übernachtungen für die ganze Familie in der großen Luxuslodge im Campingresort Limburg zu gewinnen sowie ein Barpreis in Höhe von 150 Euro. Die Preise sind an beiden Renntagen identisch – es gibt sie also jeweils zweimal. Auch wieder dabei sind Gutscheine der Werkstadt Limburg, ein Drei-Gänge-Menü im Nassauer Hof und viele tolle Preise für die Kleinen.

Die alte Lahnbrücke säumt während des Festes ein Kunsthandwerkermarkt, der Selbstgemachtes in vielerlei Form anbietet, aber auch zum Mitmachen einlädt. Gaukler und Walkacts sind ebenfalls unterwegs, unterhalten die Besucher und stehen für Fotos zur Verfügung.

Wer etwas zur Geschichte des Brückenturms und der alten Lahnbrücke erfahren will, kann sich für Themenführungen mit den Stadtführern (Anmeldung auch bei der Tourist-Info möglich) sowie Brückenturmführungen am Infostand des Brückenfestes anmelden. Dieser befindet sich integriert in der Biergondel gegenüber der Hauptbühne in der Konrad-Kurzbold-Straße.

Sperrungen für Fahrzeugverkehr

Mit beginnender Dunkelheit beginnt der ruhige Teil des Festes. Die Brücke wird in mystische Lichter getaucht, und das Stelzentheater Circolo bringt märchenhafte Stimmung mit den Nachtschwärmern auf und um die Brücke.

Am Brückenturm sind ab 23 Uhr wieder wunderschöne Sandmalereien zu sehen. Der erste Veranstaltungstag endet mit einer akrobatischen LED-Jonglage-Show auf der Hauptbühne.

Während des Brückenfestes ist die Konrad-Kurzbold-Straße ab der Ecke Grabenstraße, die Brückengasse, die alte Lahnbrücke, die Westerwaldstraße Ecke Weilburger Straße und Ecke Inselweg, die Schleuseninsel sowie der Inselweg für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Radfahrende und Nutzer von E-Scootern werden gebeten, ihre Zweiräder über das Fest zu schieben. red