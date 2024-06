Plus Diez/Aar

Lesesommer lädt zum Schmökern ein

Von Till Kronsfoth

i Gemeinsam starten die Bibliotheken aus Diez und Umgebung sowie von der Aar in den Lesesommer, der am 1. Juli beginnt. Foto: Till Kronsfoth

Am 1. Juli startet der sechzehnte Lesesommer Rheinland-Pfalz. Dabei bieten 220 kommunale und kirchliche Bibliotheken wieder landesweit den Lesesommer für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren an, darunter auch die Stadtbibliothek Diez sowie die Gemeindebüchereien in Altendiez, Burgschwalbach, Gückingen, Hahnstätten, Holzheim, Laurenburg, Lohrheim und Oberneisen.