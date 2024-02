Montabaur/Limburg. Wer am Freitag mit dem ICE von den beiden heimischen Bahnhöfen Montabaur und Limburg Süd verreisen wollte, der schaute zwangsläufig in die Röhre: Vandalismusschäden an der ICE-Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main sorgten dafür, dass alle ICE-Halte den kompletten Tag über entfallen mussten.