Am Donnerstagnachmittag ging ab 16 Uhr in der Wilhelmstraße in der Diezer Innenstadt kaum noch etwas. Die Polizei zählte rund 60 Personen mit 40 landwirtschaftlichen Fahrzeugen, die in einem abgesperrten Teilbereich vor dem Rathaus zwei Stunden lang eine angemeldete Mahnwache abhielten.