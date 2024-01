Plus Diez Lahnradweg bei Diez: Boot versinkt im Fluss, Bäume versperren Route Infolge des Hochwassers auf der Lahn war ein Boot von seiner Anlegestelle auf den Lahnradweg geschwemmt worden und dort liegen geblieben. Nun ist es offenbar in der Lahn versunken. Wie das Wasser- und Schifffahrtsamt dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Diez mitgeteilt hat, ist das Boot nicht mehr auf dem Lahnradweg aufzufinden – sondern wahrscheinlich in der Lahn versunken.

Vermutet wird, dass das Boot in der Nacht auf Mittwoch mit sturmbedingtem Wind und Wellengang wieder in die Lahn gespült wurde und dort untergegangen ist. Das Boot ist zwar nicht mehr direkt zu sehen, aber es war an einem dicken Tau befestigt, welches nun unter Spannung stehe und das Boot ...