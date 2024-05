Plus Lahnstein

Lahneck Live: In zwei Jahren steht Umzug an

i Wellbad begeisterte am Samstag die Besucher. Foto: Isabelle Hoffmann/Lahneck Live

Der kleine Regenschutt am frühen Samstagabend war schnell verzogen, schon kurz danach zeigte sogar die Sonne wieder ihr Lächeln: Wie (fast) immer hatten die Macher von Lahneck Live in den Rheinanlagen von Oberlahnstein am vergangenen Wochenende das Glück der Tüchtigen, die Wetterbedingungen für das Kult-Open-Air stimmten. Wenngleich wohl nicht ganz so viele Menschen wie im Vorjahr kamen, zeigen sich die Macher der Lahnsteiner Musikszene zufrieden. Auch weil sich Lahneck Live bei seiner 35. Auflage politisch wie selten zuvor zeigte.