Lage auch im Rhein-Lahn-Kreis schwierig: Regionale Wirtschaft kämpft

Sorge um Ausbildung

Stichwort Ausbildung: Im Unternehmergremium der IHK für den Rhein-Lahn-Kreis und den Westerwaldkreis wächst die Sorge hinsichtlich der Ausbildungsfähigkeit junger Schulabgänger. Es fehle mehr und mehr an elementaren Fähigkeiten in Sprache, den Naturwissenschaften und teilweise auch den sozialen Kompetenzen. Der neuerliche Pisa-Schock, wonach insbesondere die kurz vor Ausbildungsbeginn stehenden 15-Jährigen hierzulande so schlecht wie nie abschnitten, sei für die Wirtschaft nicht überraschend gewesen.