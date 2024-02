Land schafft Kultur: „Wir sind für die Städter hinter den Bergen, aber genau dort befinden sich immer wunderbare kleine Kulturoasen, die man in der Stadt oft vergebens sucht“, so stellt der Verein Kukunat in einer Pressemitteilung sich und sein Jahresprogramm in der Kulturscheune in Netzbach vor. Los geht's am 17. März von 17 bis 19.30 Uhr mit „Kultur vor dem Tatort. Kleinkunst von und für jedermann”.