Plus Lahnstein

Kommunalwahl in Lahnstein: Das sind die FDP-Kandidaten

i Dies sind die ersten zehn auf der Vorschlagsliste der Lahnsteiner FDP für die Kommunalwahl. Foto: Robert Etienne

Auch die Freien Demokraten haben ihre Vorschlagsliste für die Kommunalwahlen am 9. Juni gewählt: Darüber berichtet die Lahnsteiner FDP in einer Pressemitteilung. An der Spitze findet sich mit Sascha Weinbach der langjährige Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, auf Rang zwei folgt Susanne Lenz, auf Platz drei Stefan Mross.