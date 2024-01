„Schie, dess ähr do seid“: So heißt das Theaterstück von Bernd Gombod, welches die Theatergruppe Kördorf in diesem Jahr aufführt. Der Text wurde in Einricher Mundart umgeschrieben, wie es schon seit Jahren üblich ist. Dieser zusätzliche Effekt ist für die Besucher ein besonderes Highlight. Der Originaltitel lautet „Schön, dass ihr da seid“ oder „Herzlich willkommen“.