Plus Diez Köder mit spitzem Draht präpariert: Wolfshund verendet in Diez elendiglich Carsten Dajka aus Diez ist noch immer fassungslos. Sein vier Jahre alter Wolfshund Joshi ist offenbar Opfer eines feigen Hundemords geworden, hat einen mit Schneidedraht präparierten Köder gefressen und ist daran nach tagelangem Leiden elendiglich gestorben; er musste eingeschläfert werden.

Dajka liebt Hunde, sieben Vierbeiner tollen auf seinem Grundstück im Diezer Rödchen herum. Mal im großen, gepflasterten Hof vor dem Haus, meist aber dahinter. Darunter war auch Joshi, der große Wolfshund. In der Weihnachtszeit, so vermutet Dajka, muss jemand den tödlichen Köder über den brusthohen Zaun in den Hof vorm ...