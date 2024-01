Klein gegen Groß: Jette-Marit aus Katzenelnbogen tritt gegen Guido Kretschmer an

Designer Guido Maria Kretschmer im Brautkleidduell, Schauspieler Heino Ferch auf dem Hochseil und Sänger Jan Delay in einem Hip-Hop-Battle – das sind nur drei der zehn spannenden Duelle, zu denen Kai Pflaume an diesem Samstag bei „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ im Ersten begrüßen wird.

Und mit dabei ist Jette-Marit (10) aus Katzenelnbogen. Sie ist überzeugt, dass sie in Sachen königliche Hochzeitskleider ein besseres Auge hat als der Stardesigner Kretschmer.

Jette-Marit geht in die vierte Klasse, ist im Karateverein und liebt Pferde. Ihr großer Traum ist es, einmal Prinzessin zu sein, daher finden sich in ihrem Kleiderschrank einige wunderschöne Prinzessinnenkleider. Sie liebt es, sich Bücher und Bildbände über die Hochzeiten verschiedener Königshäuser anzuschauen, über 30 Exemplare zieren ihr Bücherregal. Die Zuschauer erwarten laut ARD spannende Duelle am Samstag, 3. Februar, ab 20.15 Uhr im Ersten bei „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“. red Foto: NDR/Thorsten Jander