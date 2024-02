Plus Bad Ems Klares Zeichen für Bürgermeisterwahl: Bad Emser SPD unterstützt Oliver Krügel Die aktuelle Wahlperiode geht langsam auf die Zielgerade, da ist es an der Zeit, sich für die Bürgermeisterwahl aufzustellen. Das tat SPD-Vorsitzender Frank Ackermann beim Dippekuchenessen der SPD in der Gaststätte Alt Ems, wo er die gute Zusammenarbeit mit Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU) lobte. Für die Direktwahl stellt die SPD daher keinen eigenen Bewerber auf und unterstützt den Amtsinhaber. Von Andreas Galonska

Frank Ackermann erinnerte an die Wahl 2019, als er gegen Oliver Krügel antrat, dann unterlag und Erster Beigeordneter der Stadt Bad Ems wurde. „SPD und CDU haben stets gut zusammengearbeitet“, hob Frank Ackermann hervor. Die Great Spas, der Rheinland-Pfalz-Tag, mehr Kitaplätze in der Stadt, der geplante Umbau des Rewe-Markts am ...