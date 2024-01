Plus Ruppertshofen Klare Worte gegen Rechtsaußen: SPD-Empfang in Ruppertshofen Doris Ahnen will „ein bisschen den Moll-Ton anschlagen“. Die Hoffnung auf Frieden habe einen hohen Stellenwert derzeit, ist der rheinland-pfälzischen Finanzministerin bewusst, die beim Neujahrsempfang des SPD-Landtagsabgeordneten Manuel Liguori und der SPD Blaues Ländchen in Ruppertshofen spricht. Von Thorsten Stötzer

„Politikverdrossenheit hilft uns auch nicht weiter“, stellt sie ebenso klar zum Auftakt eines Wahljahres. Es gelte, „Demokratie nach innen zu verteidigen“, was sie konkret bezieht auf das bekannt gewordene Treffen von „AfD und anderen rechtsextremen Gruppen“ kürzlich in Potsdam. Die Auseinandersetzung mit der extremen Rechten spielt noch öfter eine Rolle an ...