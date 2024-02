Plus Nassau/Singhofen Kinderliedermacherfestival in Nassau: Eine Einladung zur Daddelpause „Eigentlich ist schon lange bekannt, dass Sie es immer wieder schaffen, sich ein tolles Motto einfallen zu lassen“, sagt Nassaus Stadtchef Manuel Liguori in Richtung „Ferri“ alias Georg Feils. „Aber trotzdem verblüfft es einen immer wieder.“ Und in der Tat: Nach „Feste feiern“ 2023 ist es dieses Mal die „Daddelpause!“, die dem Frankfurter Kinderliedermacherfestival und seiner Nassau/Singhofener Dependance Takt und Richtung vorgibt. Von Ulrike Bletzer

Wobei es in diesem Fall, das steht beim Pressetermin im Nassauer Rathaus außer Frage, nicht um die Pause zum, sondern vom Daddeln geht. „Das Festival widmet sich in diesem Jahr all den schönen Dingen, die wir Menschenkinder tun können, wenn wir das Handy mal aus der Hand legen“, erklärt Georg ...