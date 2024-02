Steuert die kinderärztliche Versorgung im Raum Limburg auf eine Katastrophe zu? Zwei heimische Mediziner, mit denen diese Zeitung sprach, befürchten genau dies – wenn keine Lösung dafür gefunden wird, dass schon von diesem Sommer an das Paediatricum am Limburger Schafsberg nur noch Privatpatienten behandeln will.