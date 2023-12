Keine Solaranlage auf Ahlbacher Acker: Eigentümer darf Fläche nicht an Fotovoltaikinvestor verkaufen

Darf ein Investor einen von einem Bauern gepachteten Acker zu einem möglicherweise weit überhöhten Preis ankaufen, um darauf irgendwann einmal eine Freiflächen-Fotovoltaik-Anlage zu errichten? Um diese Frage drehte sich ein Rechtsstreit, der jetzt vor dem Landwirtschaftsgericht in Limburg ausgetragen wurde und jetzt möglicherweise in die nächste Instanz geht. Der Fall zeigt ein grundsätzliches Problem auf: Energiewende und Landwirtschaft geraten immer häufiger in Konflikt miteinander.