Kaum zu toppen: Fulminanter Auftakt der Oraniensteiner Konzerte ins Jahr 2024 So etwas dürfte das Publikum der Oraniensteiner Konzerte wohl noch nicht erlebt haben. Sieben Weltklassemusiker haben mit ihrem jungen Ensemble Philharmonix die altehrwürdige Kapelle im Schloss Oranienstein regelrecht „gerockt", wobei der Begriff „gerockt" keineswegs abfällig für ein klassisches Konzert gemeint ist. Von Andreas E. Müller

Was die Zuhörer da in der ausverkauften Schlosskapelle gehört haben, war eben weit mehr als ein Klassikkonzert. Es war – so würde man vielleicht einen edlen Wein beschreiben – eine Cuvée aus Klassik, Jazz, Folk, Pop, Latin und ein Restgehalt von anderen wunderbaren Ingredienzien. Der ganz andere Konzertplan Die Philharmonix sind – ...